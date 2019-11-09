В субботу, 9 ноября, в Туле будет дежурить Александр Картышов

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-08T19:18:55+03:00

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС

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9 и 10 ноября в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

Так, в субботу, 9 ноября, дежурный по Туле - начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Картышов Александр Юрьевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU