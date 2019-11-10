10 ноября тульский «Арсенал» сыграет на домашнем поле с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-08T18:59:37+03:00

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10 ноября тульский «Арсенал» сыграет с питерским «Зенитом» на домашнем поле. Игра 16-го тура РПЛ начнется в 14:00.

Стартовый матч оружейников во втором круге чемпионата России будет судить арбитр ФИФА Алексей Еськов.В текущем сезоне 41-летний московский рефери еще не работал на матчах туляков, а вот в прошлом чемпионате судил встречу «Арсенал» - «Зенит» (4:2).

Помогать Алексею Еськову будут ростовчанин Роман Усачев и Валентин Мурашов из Москвы. Резервный судья - Игорь Панин (Дмитров). Инспектор - Юрий Баскаков (Клин). Делегат РПЛ - Радик Ахмадуллин из Казани.

Напомним, что из-за проведения футбольного матча в районе Центрального стадиона Тулы запретят продажу алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU