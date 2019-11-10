2019-11-08T18:31:08+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил тульских сотрудников полиции с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил работников за верную службу и профессионализм
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил тульских сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил работников за верную службу, ответственность и профессионализм.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый день вы надежно оберегаете покой наших граждан, защищаете их права, обеспечиваете безопасность, закон и порядок на улицах городов и поселков Тульской области.

Вы с честью выполняете свой долг за пределами региона, рискуя жизнью и здоровьем, решаете непростые служебно-боевые задачи.

Борьба с наркобизнесом, противодействие террористическим и экстремистским проявлениям требуют от вас мужества, оперативности, постоянной готовности к самопожертвованию ради тех, кто попал в беду.

Благодарю вас за верную службу, ответственность и профессионализм. Отдельное спасибо ветеранам органов внутренних дел, многие из которых и сегодня на «боевом посту», передают свой опыт молодым сотрудникам.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов в нелегком и нужном деле!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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