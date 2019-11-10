В воскресенье, 10 ноября, туляков ждет мини-потепление
Кроме того, погода даст тулякам отдохнуть от дождя
Фото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье, 10 ноября, по сообщениям синоптиков в Туле не будет дождя. Кроме того, по сравнению с субботой в Туле потеплеет на 3 градуса. Днем воздух прогреется до отметки в +9 градусов, ночью будет +5 и также без осадков.
Ветер будет дуть южный, со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 749мм.рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU