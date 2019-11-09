В Туле на экс-главу Советска завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-09T11:19:18+03:00

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В г. Щекино прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Все дело в том, что заявитель утверждал, что в Советске местной жительнице был неправомерно предоставлен один из земельных участков.

В ходе проверки оказалось, что в августе прошлого года глава администрации МО г. Советск на три года подписал местной жительнице соглашение о безвозмездном использовании двух участков. При этом он знал, что у женщины на это нет никаких оснований и делал это в нарушение конкурсных аукционных процедур.

Своими действиями муниципальный служащий нарушил права других граждан на равный доступ к использованию земельных участков. В итоге на экс-главу администрации МО г. Советск возбудили уголовно дело. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU