2019-11-09T11:19:18+03:00
Происшествия

В Туле на экс-главу Советска завели уголовное дело

Бывший чиновник обвиняется в земельных махинациях
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В г. Щекино прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Все дело в том, что заявитель утверждал, что в Советске местной жительнице был неправомерно предоставлен один из земельных участков.

В ходе проверки оказалось, что в августе прошлого года глава администрации МО г. Советск на три года подписал местной жительнице соглашение о безвозмездном использовании двух участков. При этом он знал, что у женщины на это нет никаких оснований и делал это в нарушение конкурсных аукционных процедур.

Своими действиями муниципальный служащий нарушил права других граждан на равный доступ к использованию земельных участков. В итоге на экс-главу администрации МО г. Советск возбудили уголовно дело. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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