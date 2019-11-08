2019-11-08T10:41:16+03:00
Происшествия

В Заокском районе Тульской области мошенница обманывала пенсионеров на деньги

Она представлялась работником социальной службы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По предварительным данным, 60-летняя женщина приходила домой к пожилым людям и представлялась работником социальной службы. Она сообщала им о якобы проходящей денежной реформе и предлагала обменять деньги на дому. Доверчивые пенсионеры соглашаясь на это, отдавали мошеннице деньги, в замен на которые она выдавала им «билеты банка приколов», после чего быстро уходила.

Одной из жертв обмана стала 85-летняя женщина, жительница районного центра. Нанесенный ей материальный ущерб составил 7 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось вычислить злоумышленницу. Ей оказалась 60-летняя женщина, ранее судимая за кражу и мошенничество. Были получены сведения о ее возможном местонахождении, и в дальнейшем сотрудники полиции задержали подозреваемую.

В настоящее время в отделении МВД по Заокскому району возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские выясняют все детали происшествия, а также проверяют причастность мошенницы к другим правонарушениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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