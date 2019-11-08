2019-11-08T10:25:47+03:00
Общество

В Туле водитель устроил сотрудникам Госавтоинспеции «шоу»

Все началось с просьбы предъявить документы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Стоп-кадр видеоФото: Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

В Туле на улице Кауля между водителем с ограниченными возможностями здоровья и сотрудниками ГИБДД произошел необычный инцидент.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя автомобиля «КИА» с требованием предъявить документы, на что получили грубый отказ. Мужчина наотрез отказывался выполнять их требования. Просьбу выйти из машины, автомобились также проигнорировал.

- Я вам говорю, выходите из машины.

- Да мало ли что вы говорите!

Фото: Стоп-кадр видео

Фото: Стоп-кадр видео

Полицейские неоднократно предупредили водителя о применении физической силы, если тот не выполнит их требования, на что получили резкое «оценочное суждение»:

-Убери руки, козел!

- Зачем обзываетесь?

- Это мое оценочное суждение.

Все это время в машине на пассажирском сиденье находилась жена водителя, которая снимала происходящее на камеру и ревностно отстаивала права своего мужа, подчеркивая, что он инвалид 2-ой группы и ему может стать плохо. Это же видео появилось на канале YouTube под авторством Сергей Тимофеев.

Фото: Стоп-кадр видео

Фото: Стоп-кадр видео

Ситуация закончилась наручниками, и несговорчивому водителю все-таки пришлось поехать в отделение для разбирательств. Вероятно, на него составили административный протокол «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День науки в Тульском Экзотариуме: узнать и испытать
Друзья-злодеи из Тулы осуждены на 41 год за грабежи и изнасилования
Автобус №52: будет ли «хэппи-энд» в тульском «транспортном арт-хаусе»
В Заокском районе Тульской области мошенница обманывала пенсионеров на деньги
«Сюрприз» к Новому году: в Туле с 2020 года могут закрыться четыре маршрута общественного транспорта
8 ноября в Туле не холодно, но дождливо
8 ноября часть Тулы останется без электричества
Под Тулой на железнодорожном переезде застрял грузовик
В Тульской области выявлены случаи незаконной перевозки людей
Никто не будет забыт: в Польше нашли останки туляка, погибшего в концлагере для военнопленных
Под Тулой в результате аварии «ВАЗ» снес металлическое ограждение
Срочно требуется директор детского сада в Фёдоровке: глава администрации Тулы в роли «хэд-хантера»
В воскресенье в Туле будет действовать «сухой закон»
В Щекино Тульской области на трассе «лихачил» нетрезвый водитель
10 ноября тульский «Арсенал» проведет домашний матч с «Зенитом»
В Тульской области руководитель муниципального учреждения обвиняется в растрате бюджетных средств
Туляк обвиняется сразу по трем статьям по сбыту наркотических средств
Непогода в России: службы Тульской области должны быть полностью готовы
Тульские росгвардейцы вовремя прекратили щёкинский «пьяный автоэкстрим»
В Туле уволили сотрудника охраны одного из детских садов
В Туле Косую Гору окутал фиолетовый туман