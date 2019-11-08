В Туле водитель устроил сотрудникам Госавтоинспеции «шоу»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-08T10:25:47+03:00

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В Туле на улице Кауля между водителем с ограниченными возможностями здоровья и сотрудниками ГИБДД произошел необычный инцидент.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя автомобиля «КИА» с требованием предъявить документы, на что получили грубый отказ. Мужчина наотрез отказывался выполнять их требования. Просьбу выйти из машины, автомобились также проигнорировал.

- Я вам говорю, выходите из машины.

- Да мало ли что вы говорите!

Фото: Стоп-кадр видео

Полицейские неоднократно предупредили водителя о применении физической силы, если тот не выполнит их требования, на что получили резкое «оценочное суждение»:

-Убери руки, козел!

- Зачем обзываетесь?

- Это мое оценочное суждение.

Все это время в машине на пассажирском сиденье находилась жена водителя, которая снимала происходящее на камеру и ревностно отстаивала права своего мужа, подчеркивая, что он инвалид 2-ой группы и ему может стать плохо. Это же видео появилось на канале YouTube под авторством Сергей Тимофеев.

Фото: Стоп-кадр видео

Ситуация закончилась наручниками, и несговорчивому водителю все-таки пришлось поехать в отделение для разбирательств. Вероятно, на него составили административный протокол «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль».

ИСТОЧНИК KP.RU