В Тульской области выявлены случаи незаконной перевозки людей
Водители перевозили людей в режиме такси без лицензии и на личных автомобилях
Фото: Архив "КП"
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На Территории Тульской области полицейскими продолжаются проводиться мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.
Накануне было зафиксировано 23 случая перевозки пассажиров в «такси» на личных автомобилях, без регистрации и лицензии на этот вид деятельности. Отметим, что подобные действия могут угрожать безопасности пассажиров.
Работа по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок будет осуществляться полицией региона на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU