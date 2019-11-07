2019-11-07T17:03:34+03:00
Общество

В Тульской области выявлены случаи незаконной перевозки людей

Водители перевозили людей в режиме такси без лицензии и на личных автомобилях
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На Территории Тульской области полицейскими продолжаются проводиться мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Накануне было зафиксировано 23 случая перевозки пассажиров в «такси» на личных автомобилях, без регистрации и лицензии на этот вид деятельности. Отметим, что подобные действия могут угрожать безопасности пассажиров.

Работа по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок будет осуществляться полицией региона на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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