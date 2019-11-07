2019-11-07T16:37:13+03:00
Происшествия

Под Тулой в результате аварии «ВАЗ» снес металлическое ограждение

Водитель после оказания медпомощи был отпущен
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В среду, 6 ноября, в 8:15 на 250-м километре магистрали М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Скания» не поделил дорогу с «ВАЗом 2107» под управлением 37-летнего мужчины. Из-за столкновения «ВАЗ» наехал на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил различные травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 ноября часть Тулы останется без электричества
Под Тулой на железнодорожном переезде застрял грузовик
В Тульской области выявлены случаи незаконной перевозки людей
Никто не будет забыт: в Польше нашли останки туляка, погибшего в концлагере для военнопленных
Срочно требуется директор детского сада в Фёдоровке: глава администрации Тулы в роли «хэд-хантера»
В воскресенье в Туле будет действовать «сухой закон»
В Щекино Тульской области на трассе «лихачил» нетрезвый водитель
10 ноября тульский «Арсенал» проведет домашний матч с «Зенитом»
В Тульской области руководитель муниципального учреждения обвиняется в растрате бюджетных средств
Туляк обвиняется сразу по трем статьям по сбыту наркотических средств
Непогода в России: службы Тульской области должны быть полностью готовы
Тульские росгвардейцы вовремя прекратили щёкинский «пьяный автоэкстрим»
В Туле уволили сотрудника охраны одного из детских садов
В Туле Косую Гору окутал фиолетовый туман