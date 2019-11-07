Под Тулой в результате аварии «ВАЗ» снес металлическое ограждение
Водитель после оказания медпомощи был отпущен
Фото: Материалы пресс-служб
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В среду, 6 ноября, в 8:15 на 250-м километре магистрали М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Скания» не поделил дорогу с «ВАЗом 2107» под управлением 37-летнего мужчины. Из-за столкновения «ВАЗ» наехал на металлическое барьерное ограждение.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил различные травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
ИСТОЧНИК KP.RU