Под Тулой в результате аварии «ВАЗ» снес металлическое ограждение

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-07T16:37:13+03:00

Водитель после оказания медпомощи был отпущен

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 ноября, в 8:15 на 250-м километре магистрали М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Скания» не поделил дорогу с «ВАЗом 2107» под управлением 37-летнего мужчины. Из-за столкновения «ВАЗ» наехал на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил различные травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU