2019-11-07T15:09:57+03:00
Общество

В Щекино Тульской области на трассе «лихачил» нетрезвый водитель

Его остановили сотрудники Росгвардии
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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29-летний житель Щекино управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель «легковушки» ВАЗ 2103 двигался с выключенными фарами, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники Росгвардии, заметив, что автомобиль представляет угрозу для окружающих, остановили транспортное средство. На место происшествия был вызван экипаж ДПС.

В ходе проверки в крови водителя было обнаружено 2,13 промилле. Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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