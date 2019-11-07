В Щекино Тульской области на трассе «лихачил» нетрезвый водитель
Его остановили сотрудники Росгвардии
Фото: Архив "КП"
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29-летний житель Щекино управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель «легковушки» ВАЗ 2103 двигался с выключенными фарами, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники Росгвардии, заметив, что автомобиль представляет угрозу для окружающих, остановили транспортное средство. На место происшествия был вызван экипаж ДПС.
В ходе проверки в крови водителя было обнаружено 2,13 промилле. Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU