2019-11-07T14:43:04+03:00
Происшествия

В Тульской области руководитель муниципального учреждения обвиняется в растрате бюджетных средств

В совершении преступления помогал подельник
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кимовске руководитель муниципального учреждения вместе с медицинским работником, обвиняются в растрате бюджетных средств. По предварительным данным, руководитель неоднократно подписывал акты сдачи-приема услуг по проведению медосмотров водителей, зная, что услуги не оказывались. Подписанные акты предоставлялись в бухгалтерию. Пособником являлся медицинкий работник, который также подписывал эти акты.

Таким образом, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом своего служебного положения».

Всего растрата денежных средств превысила 100 тыс. рублей. Ущерб учреждению добровольно был возмещен в ходе следствия.

Уголовное дело направлено в Кимовский суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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