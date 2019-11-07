Туляк обвиняется сразу по трем статьям по сбыту наркотических средств

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-07T14:20:06+03:00

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По данному факту прокурором г. Тулы уже утверждено обвинительное заключение. Так, фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями УК: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», «Незаконный сбыт наркотических средств», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере».

По предварительным данным, весной этого года ранее уже судимый подозреваемый распространял на территории Тулы запрещенные вещества путем изготовления тайников-закладок. За два месяца ему удалось сбыть 0,40 грамма наркотиков, приготовить к сбыту — более 8 граммов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU