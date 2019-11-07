В Туле уволили сотрудника охраны одного из детских садов

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-07T12:58:24+03:00

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В дни ученических каникул в детских садах и школах города совместно с Росгвардией были проведены проверки по безопасности учреждений, относящиеся к работе и функционированию контрольно-пропускного режима.

В ходе проверок особое внимание уделяли пунктам охраны, их оборудованию, а также оценивали быстроту и правильность поведения сотрудников частных охранных предприятий и персонала в разных ситуациях и соблюдение необходимых инструкций.

5 ноября особому контролю подверглись детские сады. В ходе специальных мероприятий удалось установить, что сотрудники частного охранного предприятия одного из дошкольных учреждений ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. По итогам провели служебную проверку. Один из сотрудников не прошел испытания. Он отстранен от выполнения обязанностей с последующим увольнением.

Работа по контролю за соблюдением требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений Тулы продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU