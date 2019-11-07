В Туле Косую Гору окутал фиолетовый туман
Очевидцы отмечают запах металла
Фото: подслушано в Туле
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Жители Косой Горы обнаружили нависшее над поселком фиолетовое облако. Фотографию смога очевидцы выложили в соцсеть.
Туляки предполагают, что облако могло возникнуть от последствий выбросов с находящегося поблизости завода. Так ли это на самом деле - не известно. Некоторые отмечают, что здание предприятия покрыто черно-красной пылью, а в воздухе чувствуется запах металла.
ИСТОЧНИК KP.RU