В Туле Косую Гору окутал фиолетовый туман

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-07T12:17:37+03:00

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Жители Косой Горы обнаружили нависшее над поселком фиолетовое облако. Фотографию смога очевидцы выложили в соцсеть.

Туляки предполагают, что облако могло возникнуть от последствий выбросов с находящегося поблизости завода. Так ли это на самом деле - не известно. Некоторые отмечают, что здание предприятия покрыто черно-красной пылью, а в воздухе чувствуется запах металла.

ИСТОЧНИК KP.RU