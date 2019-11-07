В Новомосковске Тульской области произошло тройное ДТП
В аварии есть пострадавший
Фото: МЧС России по Тульской области
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Тройная авария случилась в г. Новомосковске Тульской области. 7 ноября в 9:49 на Рязанском шоссе произошло касательное столкновение трех автомобилей - «Лада Гранта», «Пежо-308» и «Газель».
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
В ДТП имеется пострадавший.
Все подробности происшествия установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU