2019-11-07T12:05:12+03:00
Общество

В Новомосковске Тульской области произошло тройное ДТП

В аварии есть пострадавший
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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Тройная авария случилась в г. Новомосковске Тульской области. 7 ноября в 9:49 на Рязанском шоссе произошло касательное столкновение трех автомобилей - «Лада Гранта», «Пежо-308» и «Газель».

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

В ДТП имеется пострадавший.

Все подробности происшествия установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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