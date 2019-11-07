В Туле на Всехсвятском кладбище удалять деревья помогают промышленные альпинисты
На территории тульского Всехсвятского кладбища было проведено комиссионное обследование на предмет выявления неудовлетворительных, сухостойных и аварийных деревьев. В ходе проверки таких деревьев было выявлено 170. Все они подлежат удалению.
Деревья находятся в достаточно труднодоступных местах, вблизи надмогильные сооружения. Помощь промышленных альпинистов потребовалась, так как удалить деревья без специального снаряжения не предоставляется возможным.
Для этих целей к работам была привечена подрядная организация. Деревья, к которым доступен проезд спецтехники, удаляются силами МУ «ЦГЗСР г. Тулы» с помощью автогидроподъемника.
ИСТОЧНИК KP.RU