В Туле на Всехсвятском кладбище удалять деревья помогают промышленные альпинисты

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-07T11:31:20+03:00

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На территории тульского Всехсвятского кладбища было проведено комиссионное обследование на предмет выявления неудовлетворительных, сухостойных и аварийных деревьев. В ходе проверки таких деревьев было выявлено 170. Все они подлежат удалению.

Деревья находятся в достаточно труднодоступных местах, вблизи надмогильные сооружения. Помощь промышленных альпинистов потребовалась, так как удалить деревья без специального снаряжения не предоставляется возможным.

Для этих целей к работам была привечена подрядная организация. Деревья, к которым доступен проезд спецтехники, удаляются силами МУ «ЦГЗСР г. Тулы» с помощью автогидроподъемника.

ИСТОЧНИК KP.RU