ДТП в Туле: ребёнок пострадал по вине водителя, управлявшего машиной без документов
Водитель, выезжавшего со второстепенной на главную дорогу, «Daewoo Nexia» не пожелал пропустить «Seat Leon», следовавший как раз по главной. Виновник аварии дважды пытался ретироваться с места происшествия, но эти попытки были пресечены очевидцами ДТП.
Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД признаков употребления алкоголя у водителя «Daewoo Nexia» обнаружено не было. Как и не оказалось у него при себе и документов. В результате аварии пострадал 5-летний мальчик, находившийся в салоне «Seat Leon». К счастью, травмы, полученные во время ДТП, являются незначительными.
После проверки «на алкоголь», проведённой на месте ДТП, виновник аварии был доставлен в больницу для повторного освидетельствования. Сотрудники ГИБДД занимаются установлением всех причин и обстоятельств случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU