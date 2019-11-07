ДТП в Туле: ребёнок пострадал по вине водителя, управлявшего машиной без документов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-07T11:28:59+03:00

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Водитель, выезжавшего со второстепенной на главную дорогу, «Daewoo Nexia» не пожелал пропустить «Seat Leon», следовавший как раз по главной. Виновник аварии дважды пытался ретироваться с места происшествия, но эти попытки были пресечены очевидцами ДТП.

Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД признаков употребления алкоголя у водителя «Daewoo Nexia» обнаружено не было. Как и не оказалось у него при себе и документов. В результате аварии пострадал 5-летний мальчик, находившийся в салоне «Seat Leon». К счастью, травмы, полученные во время ДТП, являются незначительными.

После проверки «на алкоголь», проведённой на месте ДТП, виновник аварии был доставлен в больницу для повторного освидетельствования. Сотрудники ГИБДД занимаются установлением всех причин и обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU