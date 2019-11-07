В Туле отдых с алкоголем завершился убийством

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-07T11:01:03+03:00

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В Туле, 31 октября, в одной из квартир был обнаружен труп 28-летненго мужчины с колото-резаной раной в области сердца. Началось расследование. На следующий день, 1 ноября, был задержал подозреваемый в совершении этого преступления - 55-летний туляк, который дал соответствующие признательные показания.

В ходе следствия было установлено, что он вместе с убитым, в субботу, 31 октября, проводили время за распитием спиртного. Межу ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый дал волю рукам и нанёс своему товарищу удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, а обвиняемый в убийстве поспешил покинуть квартиру.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU