Общественный транспорт в Туле продолжает «марафон неприятных сюрпризов»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-07T10:33:18+03:00

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7 ноября рано утром возникли серьёзные проблемы у тех, кто хотел добраться из Заречья в Мясново и в противоположном направлении. Как сообщили туляки редакции "КП", автолайны №66 и автобусы №36 и №36А ходили с огромными интервалами. На остановках их фактически «брали штурмом», но далеко не всем желающим удавалось попасть в нужный автобус.

Напомним, что во вторник, 5 ноября, в вечерний час-пик, из-за значительных перебоев в движении трамваев, многие туляки отказались «вне досягаемости» от тех районов города, где этот вид общественного транспорта является фактически единственным.

На следующий день, 6-го числа — практически не вышли на линии автолайны маршрута №52 (Малые Гочары — Нижние Присады).

ИСТОЧНИК KP.RU