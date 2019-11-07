7 ноября пр-т Ленина перекроют: спил деревьев и трамваи «в обход»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-07T10:07:12+03:00

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В Туле, 7 ноября, с 9:30 до 16:00 будет частично ограничено движение на пр-те Ленина: на участке от перекрёстков с улицами Вознесенского и Рязанской (по нечетной стороне). Это связано с мероприятиями по удалению аварийных деревьев. На данном участке будет запрещены остановка и стоянка, а так же ограничено движение всех видов транспорта. В том числе изменят свой путь трамваи маршрутов №№ 12, 13, 14. Они «пойдут в обход» по ул. Станиславского, на доезжая до разворотного кольца в Менделеевском пос.

ИСТОЧНИК KP.RU