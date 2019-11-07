2019-11-07T09:49:59+03:00
Происшествия

Беременная женщина попала под колеса машины в Туле

Обстоятельства ДТП устанавливаются
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле вечером 6 ноября на Зеленстрое произошло ДТП. На пр-те Ленина, в районе ост. «Ст. «Южная» автомобиль «Toyota Land Cruiser», которым управляла 56-летняя женщина, сбил беременную (находившуюся уже на позднем сроке), переходившую дорогу в неположенном месте.

Столкновение произошло по касательной и пострадавшая отделалась легкими травмами. Когда на место ДТП прибыла карета скорой помощи, она находилась в сознании. По имеющимся данным, жизни пострадавшей и ее будущего ребенка ничто не угрожает.

Обстоятельства прошествия выясняются ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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