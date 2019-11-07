2019-11-07T09:33:51+03:00
Общество

7 ноября в Привокзальном округе Тулы не будет воды

Отключения связаны с ремонтно-восстановительными работами
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В связи с ремонтно-восстановительными работами на ул. Чмутова-Болотова 7 ноября в некоторых частях Тулы будет ограничена подача холодной воды. Так, с 9:30 и до окончания работ без воды останутся следующие адреса: ул. Чмутова, 1, 2, 3 пр-ды Мясново, ул. Чмутова, д. 156г, 158б/1.

Тулагорводоканал предупреждает жителей, что по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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