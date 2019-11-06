Тульские росгвардейцы задержали мужчину с пневматической винтовкой
На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Туле поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина находится возле общеобразовательного учреждения с предметом похожим на оружие.
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На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой. Росгвардейцы задержали подозреваемого.
При осмотре у него было обнаружено изделие конструктивно схожее с пневматической винтовкой.
Задержанным оказался 21-летний житель Воронежа, которого передали следственно-
оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится
проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU