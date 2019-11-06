Юные следж-хоккеисты из Тулы привезли «серебро» с престижного международного турнира, прошедшего в США

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-06T17:24:02+03:00

Тульские юные следж-хоккеисты, в составе Детской сборной России, стали серебряными призёрами престижного международного турнира International Youth Sled Hockey Invitational, который прошел с 1 по 3 ноября в Гранд-Рапидс (США, шт. Мичиган).

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Тульскую команду «Тропик» в сборной представляют Кирилл Афонасов, Кирилл Гаврилов, Екатерина Сауткина и Никита Фоменко (все — команда «Тропик»). В Детскую сборную России по следж-хоккею входят ребята с инвалидностью, не старше 18-ти лет, из семи клубов Детской следж-хоккейной лиги.

В рамках турнира The 1st Annual International Youth Sled Hockey Invitational Детская сборная России впервые встретилась на льду с сильнейшими детскими командами американской лиги: «Space Coast Blast» (шт. Флоридa), «Hope Inc. Hurricanes» (шт. Миннесота), «Grand Rapids Sled Wings» (шт. Мичиган). В напряжённой борьбе российские следж-хоккеисты выиграли три матча и вошли в финал, где уступили чемпиону США 2018/2019 – команде «Space Coast».

Андрей Иванов, главный тренер российской команды, отметил прекрасную игру и несокрушимую волю к победе наших юных следж-хоккеистов. Российские спортсмены провели 4 матча за 2 дня – это колоссальная нагрузка. В России никто не играет в таком ритме, с такой скоростью и количеством силовой борьбы. Даже наши лидеры столкнулись с таким впервые, но это отличный опыт. Наши следж-хоккеисты сыграли с лучшими командами американской лиги – чемпионами США этого года, а всего в американском чемпионате выступает более 40 команд. Наша сборная выглядела достойно, победила в трех матчах из четырех. И мы, безусловно, можем гордиться ребятами!

Помимо спортивной составляющей для юных следж-хоккеистов была разработана и обширная досуговая программа. Основная цель участия команды в турнире The 1st Annual International Youth Sled Hockey Invitational – знакомство с культурой другой страны, обмен опытом в области адаптивного спорта и интернациональное общение.

Участие в международном турнире детской сборной проходит в рамках совместного проекта Федерации хоккея России и Детской следж-хоккейной лиги. Напомним, в ноябре 2018 года Детская сборная России по следж-хоккею выиграла на международном турнире Cruisers Cup-2018 в Брамптоне (Канада, пров. Онтарио).

Справка. Следж-хоккей - командная спортивная игра, паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. Занятия позволяют максимально эффективно совмещать возрастные физические нагрузки и социализацию, необходимые детям с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU