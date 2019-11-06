2019-11-06T16:26:02+03:00
Общество

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н.Толстого показали киноверсию спектакля по книге Мединского

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н.Толстого 6 ноября посетителям показали киноверсию спектакля «Смута».
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Просмотр прошел в рамках Международного проекта «Территория Победы», который инициирован московским Музеем Победы.

Спектакль «Смута» по книге Владимира Мединского «Стена» в Академическом Малом театре России поставил один из лучших театральных режиссеров, народный артист России Владимир Бейлис. Со дня премьеры спектакля 10 мая 2018 года его посмотрели десятки тысяч зрителей из разных городов России. У Малого театра большой опыт создания исторических спектаклей, но в этой постановке легендарный театр впервые использовал видеопроекции. Спектакль «Смута» рассказывает об одном из самых загадочных и сложных моментов российской истории, когда из-за внутренних раздоров наша империя была на краю гибели.

Зрители увидели постановку в рамках спецпроекта «Театральная палитра», учрежденного благотворительным фондом «Мир и Гармония».

ИСТОЧНИК KP.RU

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