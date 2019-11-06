Шёл вечером по тульской улице - стал жертвой нападения и грабежа

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-06T16:24:13+03:00

В Туле, вечером 5 ноября, на улице было совершено нападение на мужчину.

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Двое молодых людей набросились на потерпевшего и избили его. После чего отняли у него часы, золотую цепочку и смартфон iPhone.

В результате розыскных мероприятий, полицией были задержаны в Пролетарском округе Тулы подозреваемые в этом преступлении: 18-летний парень и его подельник. Оба признались в содеянном. При обыске у них были изъяты похищенные вещи. В отношении подозреваемых возбужденно уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабёж).

ИСТОЧНИК KP.RU