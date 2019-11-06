ДТП в Туле с участием ВАЗа, иномарки и частного дома

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-06T16:21:20+03:00

6 ноября, днём, в Туле на пересечении улиц Луначарского и Заварной (Зареченский округ) произошло столкновение автомобилей «Renault Megan» и «Лады» 12-й модели

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ВАЗ 2112 выезжал со второстепенной дороги на ул. Луначарского. Его водитель не пропустил следовавшей по этой улице «Renault Megan», который, согласно ПДД, имел преимущество в движении.

После столкновения «Renault Megan» врезался в стену находящегося рядом частного дома. Данное ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU