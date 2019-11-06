Страшная находка в Туле: в Заречье обнаружен боевой снаряд
6 ноября днём в Зареченском округе Тулы, экскаваторщик, при расчистке территории на ул. Железнодорожной, обнаружил артиллерийский снаряд.
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Мужчина сразу же сообщил о смертоносной находке в экстренные службы.
На место обнаружения снаряда прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, Службы спасения и МЧС. Был ограничен доступ людей на территорию в радиусе 700 метров. Именно такая зона поражения была констатирована специалистами в ходе осмотра опасной находки.
В ходе проведённых специалистами сапёрных работ снаряд был извлечён из земли и вывезен в специальное место. Сейчас правоохранители выясняют, как он вообще оказался среди городских кварталов.
ИСТОЧНИК KP.RU