Страшная находка в Туле: в Заречье обнаружен боевой снаряд

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-06T15:58:32+03:00

6 ноября днём в Зареченском округе Тулы, экскаваторщик, при расчистке территории на ул. Железнодорожной, обнаружил артиллерийский снаряд.

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Мужчина сразу же сообщил о смертоносной находке в экстренные службы.

На место обнаружения снаряда прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, Службы спасения и МЧС. Был ограничен доступ людей на территорию в радиусе 700 метров. Именно такая зона поражения была констатирована специалистами в ходе осмотра опасной находки.

В ходе проведённых специалистами сапёрных работ снаряд был извлечён из земли и вывезен в специальное место. Сейчас правоохранители выясняют, как он вообще оказался среди городских кварталов.

ИСТОЧНИК KP.RU