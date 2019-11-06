Курьёзное ДТП в Туле: побились мусорный бак с иномаркой

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-06T15:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Произошло всё вечером, 5 ноября, в одном из тульских дворов. Приведённый в движении порывами ветра, пластиковый мусорный бак на колёсиках, совершает ДТП: на полной скорости врезается в припаркованный возле тротуара «Hyundai Getz».

На этом «мусорное» дорожное хулиганство «на колёсиках» не заканчивается. Бак движется дальше и чуть не совершает столкновение со едущей на встречу «Daewoo Nexia». Но её водитель оказался более организованным участником дорожного движения и успел вовремя уйти от столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU