Курьёзное ДТП в Туле: побились мусорный бак с иномаркой
Невероятный случай произошел 5 ноября в одном из тульских дворов
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Произошло всё вечером, 5 ноября, в одном из тульских дворов. Приведённый в движении порывами ветра, пластиковый мусорный бак на колёсиках, совершает ДТП: на полной скорости врезается в припаркованный возле тротуара «Hyundai Getz».
На этом «мусорное» дорожное хулиганство «на колёсиках» не заканчивается. Бак движется дальше и чуть не совершает столкновение со едущей на встречу «Daewoo Nexia». Но её водитель оказался более организованным участником дорожного движения и успел вовремя уйти от столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU