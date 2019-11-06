В Туле продолжается транспортный коллапс: Автобусов №52 нет, совсем нет

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-06T15:13:32+03:00

И будут ли… никто не знает...

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Тулу продолжает «штормить» транспортный коллапс. Курсирующий и так со значительными перебоями, автолайн маршрута №52 (Малые Гончары - Нижние Присады, через Петелино), сегодня ходит с огромными перебоями и опозданиями.

Администрация Тулы уже выдвигала претензионное заявление, которое обязывало организацию (Группа компаний ТПП - ООО «ТК ТПП» и ООО «ТПП»), осуществляющую перевозки по маршруту №52, навести порядок «в своём хозяйстве».

В свою очередь, 4 сентября, ТПП обратилася в уполномоченный орган с заявлением о прекращении своей деятельности. На это перевозчику было отведено, по Закону, 90 дней. За это время контролирующие органы должны были подобрать ему замену.

Однако, ТПП прекратила свою деятельность намного раньше — 1 ноября. Кстати, ТПП и ранее не выполняла взятых на себя транспортных обязательств — по автобусным маршрутам №№ 18К и 63.

ИСТОЧНИК KP.RU