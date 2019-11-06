УФСБ приглашает туляков на учебу в заведения ФСБ России пограничного профиля

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-06T14:54:58+03:00

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УФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и

направление лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее

профессиональное образование для поступления в 2020 году в учебные заведения

ФСБ России пограничного профиля на потоки среднего профессионального и

высшего образования (Голицынский, Калининградский, Московский

пограничный институт, Институт береговой охраны (г.Анапа) ФСБ России).

Кандидаты на учебу из числа гражданской молодежи, годные к военной

службе, принимаются в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную

службу - до достижения возраста 24 лет.

По вопросам приема обращаться в отдел кадров УФСБ России по Тульской

области по адресу: г.Тула, Садовый переулок, д. 1 или по телефону 32-64-06.

ИСТОЧНИК KP.RU