УФСБ приглашает туляков на учебу в заведения ФСБ России пограничного профиля
УФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и
направление лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее
профессиональное образование для поступления в 2020 году в учебные заведения
ФСБ России пограничного профиля на потоки среднего профессионального и
высшего образования (Голицынский, Калининградский, Московский
пограничный институт, Институт береговой охраны (г.Анапа) ФСБ России).
Кандидаты на учебу из числа гражданской молодежи, годные к военной
службе, принимаются в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную
службу - до достижения возраста 24 лет.
По вопросам приема обращаться в отдел кадров УФСБ России по Тульской
области по адресу: г.Тула, Садовый переулок, д. 1 или по телефону 32-64-06.
ИСТОЧНИК KP.RU