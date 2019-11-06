Массовое ДТП в Туле — сначала двое, потом ещё и ещё

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-06T14:46:05+03:00

6 ноября в Туле на пр-те Ленина, в районе ост. «Ул. Каминского», произошло массовое ДТП с участием 6 автомобилей.

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Сначала «Kia Spectra» не поделил дорогу с «Peugeot 2008» и врезался в его заднюю часть. Участники вышли из машин, вызвали сотрудников ГИБДД и стали осматривать нанесённый ущерб.

Водитель проезжавшей мимо «Audi Q3» заинтересовался произошедшем и притормозил рядом. Тут же количество участников ДТП резко увеличилось — в «Audi Q3 » врезались шедшие следом «Lada Granta», «Ford Mondeo» и «Volkswagen Polo».

По предварительным данным, их водители не соблюдали безопасную дистанцию. Несмотря на такое значительное количество участников, пострадавших в этом массовом ДТП нет. Движение в Центре Тулы длительное время было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU