Массовое ДТП в Туле — сначала двое, потом ещё и ещё
Сначала «Kia Spectra» не поделил дорогу с «Peugeot 2008» и врезался в его заднюю часть. Участники вышли из машин, вызвали сотрудников ГИБДД и стали осматривать нанесённый ущерб.
Водитель проезжавшей мимо «Audi Q3» заинтересовался произошедшем и притормозил рядом. Тут же количество участников ДТП резко увеличилось — в «Audi Q3 » врезались шедшие следом «Lada Granta», «Ford Mondeo» и «Volkswagen Polo».
По предварительным данным, их водители не соблюдали безопасную дистанцию. Несмотря на такое значительное количество участников, пострадавших в этом массовом ДТП нет. Движение в Центре Тулы длительное время было затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU