В Туле двое мужчин ограбили прохожего
В Туле сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в грабеже. По предварительным данным, на одной из улиц города злоумышленники поздним вечером напали на мужчину, нанеся ему несколько ударов. Предполагается, что совершение преступления они планировали с целью завладения мобильным телефоном. Однако помимо телефона нападавшие забрали у своей жертвы часы и золотую цепочку.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин, находящихся в Пролетарском округе города — 18-летний подозреваемый и его подельник. Позже эта версия подтвердилась. Злоумышленники были задержаны, а похищенное изъято.
В настоящий момент в отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU