В Туле двое мужчин ограбили прохожего

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-06T13:15:12+03:00

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В Туле сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в грабеже. По предварительным данным, на одной из улиц города злоумышленники поздним вечером напали на мужчину, нанеся ему несколько ударов. Предполагается, что совершение преступления они планировали с целью завладения мобильным телефоном. Однако помимо телефона нападавшие забрали у своей жертвы часы и золотую цепочку.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин, находящихся в Пролетарском округе города — 18-летний подозреваемый и его подельник. Позже эта версия подтвердилась. Злоумышленники были задержаны, а похищенное изъято.

В настоящий момент в отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU