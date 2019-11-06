На Зеленстрое перенастроят светофоры
Частые автомобильные пробки были вызваны некорректным светофорным регулированием
Фото: Архив "КП"
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В Туле в районе Зеленстроя постоянно образуются огромные автомобильные заторы. Водители не раз отмечали, что работа светофоров на этом участке настроена некорректно.
По информации СМИ, чтобы разобраться в этом вопросе, на место выехали специалисты, которые подтвердили эту информацию.
Для решения возникшей проблемы на пересечении улиц Г. Маргелова/пр. Ленина, пр. Ленина, 118 светофорное регулирование перенастроят в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU