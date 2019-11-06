В Туле на ул. Маяковского при пожаре погибла 90-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-06T12:39:27+03:00

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Сегодня утром, 7 ноября, в Туле в жилом доме на ул. Маяковского произошел пожар. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения» в 07:49. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

Открытое горение быстро было ликвидировано, однако в пожаре имеется пострадавший. Как сообщают СМИ, после того, как возгорание было ликвидировано, в доме обнаружили тело пожилой женщины. Известно, что погибшей пенсионерке было 90 лет.

В результате пожара сгорела кухня. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU