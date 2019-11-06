Жителям многоквартирного дома в пос. Косая Гора отремонтируют кровлю уже в следующем году
5 ноября в ходе личного приема граждан глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассмотрел обращения жителей Косой Горы
Фото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
Жители многоквартирного дома в поселке Косая Гора пожаловались на текущую кровлю. В программе капремонта работы были запланированы только в 2029 году. Однако вопрос остро встал уже сейчас.
Дмитрий Миляев предложил жильцам отремонтировать кровлю в рамках муниципальной программы. Таким образом, ремонт планируют провести уже в следующем году.
Но есть в этом доме и другая проблема: в подвале постоянно стоит вода. Глава администрации также поручил проработать решение этого вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU