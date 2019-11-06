Жителям многоквартирного дома в пос. Косая Гора отремонтируют кровлю уже в следующем году

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-06T12:23:22+03:00

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Жители многоквартирного дома в поселке Косая Гора пожаловались на текущую кровлю. В программе капремонта работы были запланированы только в 2029 году. Однако вопрос остро встал уже сейчас.

Дмитрий Миляев предложил жильцам отремонтировать кровлю в рамках муниципальной программы. Таким образом, ремонт планируют провести уже в следующем году.

Но есть в этом доме и другая проблема: в подвале постоянно стоит вода. Глава администрации также поручил проработать решение этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU