2019-11-06T12:23:22+03:00
Общество

Жителям многоквартирного дома в пос. Косая Гора отремонтируют кровлю уже в следующем году

5 ноября в ходе личного приема граждан глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассмотрел обращения жителей Косой Горы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Жители многоквартирного дома в поселке Косая Гора пожаловались на текущую кровлю. В программе капремонта работы были запланированы только в 2029 году. Однако вопрос остро встал уже сейчас.

Дмитрий Миляев предложил жильцам отремонтировать кровлю в рамках муниципальной программы. Таким образом, ремонт планируют провести уже в следующем году.

Но есть в этом доме и другая проблема: в подвале постоянно стоит вода. Глава администрации также поручил проработать решение этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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