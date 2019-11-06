7 ноября в Туле будет ограничено движение по ул. Ген. Маргелова
Ограничение будет действовать с 10:00 до 14:00
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7 ноября в связи с проведением работ по кронированию дерева участок дороги по ул. Ген. Маргелова будет перекрыт. Об этом сообщает главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу.
Так, в четверг с 10:00 до 14:00 на участке дороги от разворотного троллейбусного кольца до разворотного кольца маршрутки №9 проезд движение транспортных средств будет запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU