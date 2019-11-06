7 ноября в Туле будет ограничено движение по ул. Ген. Маргелова

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-06T11:18:17+03:00

Ограничение будет действовать с 10:00 до 14:00

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7 ноября в связи с проведением работ по кронированию дерева участок дороги по ул. Ген. Маргелова будет перекрыт. Об этом сообщает главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу.

Так, в четверг с 10:00 до 14:00 на участке дороги от разворотного троллейбусного кольца до разворотного кольца маршрутки №9 проезд движение транспортных средств будет запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU