2019-11-06T09:45:08+03:00
Общество

Росгвардия проводит проверки по охране тульских социально значимых учреждений

Комплекс профилактических мероприятий направлен на недопушение чрезвычайных ситуаций
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
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Сотрудники Росгвардии совместно с полицией проводят проверки работы охранны в тульских образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Комплекс мероприятий направлен на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах.

Сотрудники проверяют алгоритм действий охранников при возникновении какой-либо опасности, в том числе чрезвычайных ситуаций с несанкционированным проникновением на объект посторонних лиц, а также проводят дополнительные инструктажи с охранниками.

Отметим, что на территории региона под охраной работников частных охранных организаций находятся более 200 объектов указанной категории, техническими средствами охраны охраняются около 400 объектов. На проверенных социально значимых объектах грубых нарушений выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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