2019-11-05T17:30:43+03:00
Происшествия

ДТП в Щёкине: поворот налево, столкновение, удар, бордюр

1 ноября, в г. Щёкине, на ул. 2-я Луговая в 8:50 произошла авария — столкнулись автомобили «Сhеvrоlеt Eрiса» и «Toyota Land Cruiser»
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«Сhеvrоlеt Eрiса», которым управлял 59-летний мужчина, при осуществлении поворота в левую сторону, врезался во встречный «Toyota Land Cruiser», под управлением 41-летней женщины и далее въехал на бордюр.

В результате этого ДТП различные травмы получили водитель автомобиля «Сhеvrоlеt Eрiса» и его пассажир (27-летняя девушка) и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Toyota Land Cruiser» (16-летняя девушка).

ИСТОЧНИК KP.RU

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