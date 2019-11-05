2019-11-05T16:03:13+03:00
Происшествия

Трагедия в Щёкине: совместное распитие алкоголя завершилось смертельным ранением бездомного

4 ноября в Щёкине, был обнаружен труп мужчины. На место страшной находки были вызваны полицейские.
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Правоохранителями было установлено, что убитый — 64-й человек, не имеющий определённого места жительства.

Вскоре, совместными силами ППС, уголовного розыска и кинологов, в ходе розыскных мероприятий, был обнаружен и задержан подозреваемый в этом убийстве — 34-летний житель Щёкинского района, безработный, ранее судимый.

По предварительной версии следствия, он распивал со своей жертвой алкоголь на ул. Льва Толстого, недалеко от церкви. В ходе возлияний у мужчин произошла ссора, переросшая затем в драку, в ходе которой подозреваемый нанёс жертве ножевое ранение в шею. Затем скрылся с места преступления, оставив человека умирать.

В отношении 35-летнего подозреваемого СК РФ возбужденно уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В его отношении подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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