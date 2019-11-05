2019-11-05T16:01:53+03:00
Спорт

Выездной матч «Арсенал» - «Спартак» закончился со счетом 0:1

Команду поздравил губернатор Алексей Дюмин
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФК "Арсенал"Фото: ФК "Арсенал"
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4 ноября на московском стадионе состоялся матч 15-го тура Российской Премьер Лиги «Арсенал» - «Спартак». Игра завершилась счетом 1:0.

Уже на 16-й минуте первого тайма нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил мяч в ворота соперника. Во втором тайме канонирам удалось выстоять и сохранить преимущество

Таким образом, «Арсенал» заработал 3 очка и поднялся на 6 позиций в турнирной таблице.

В этом году «оружейники» уже встречались со «спартаком» в 25-м туре Российской Премьер Лиги в апреле. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу туляков. А осенью здесь же в Москве победили 3:2. С победой команду поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Поздравляю «Арсенал» с долгожданной победой! Ребята показали характер, забили быстрый гол и выстояли против серьезного соперника. Пусть успех в таком сложном матче придаст игрокам уверенности в своих силах. Это отличное завершение первого круга».

Следующая игра состоится в Туле. Команда «Арсенала» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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