2019-11-05T13:57:10+03:00
Общество

В Туле ожидается до +13 °C

В город приходит "осеннее потепление"
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня туляков ожидает достаточно комфортная погодная обстановка: до +11 °C, днем, возможен небольшой дождь.

Ночью столбик термометра опустится до +8 °C.

Так, в среду-четверг, температура воздуха +13 °C днем и +11 °C ночью, возможны незначительные осадки в виде дождя. В среду, 6 ноября, возможны прояснения, 7 ноября — пасмурно.

В пятницу незначительное похолодание до +9 °C днем и +5 °C ночью. Также возможен небольшой дождь. В выходные — от +7 °C до +9 °C днем, ночью — до +5 °C. В субботу вероятен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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