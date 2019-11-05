В Туле прошла Всероссийская акция «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-05T13:46:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 3 на 4 ноября состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств», которая проводится ежегодно в преддверии Дня народного единства. В этом году в мероприятиях, проходивших в ее рамках в Тульской области, прияли участие более 50 тысяч человек. Действовало более 300 арт-площадок: театры, концертные залы, музеи, школы искусств, библиотеки, кинотеатры, филармония и даже торговые центры и вокзалы. В том числе в ремесленном дворе «Добродей» состоялся масштабный фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление». Здесь туляков ждали экскурсии, квесты, мастер-классы, концерты, кузнечный баттл. Фестиваль начался с зажжения огня в кованой чаше в честь открытия аллеи ремесел. На ней разместили лавочки с изображениями тульских брендов: самовар, филимоновская игрушка, гармонь. Появился и новый арт-объект - «Сладкий диван», где можно было сделать селфи.

Затем состоялось центральное мероприятие фестиваля — баттл кузнецов. В «схватке» сошлись шесть мастеров. Баттл включал в себя создания шедевров из металла, испытания на силу и ловкость, гиревой жим, состязания в области профессиональных умений. Затем гости фестиваля приняли участие в кузнечном квесте и попробовали свои силы в металлических ремеслах: чеканке, ковке, гравировке, выковать подкову, гвозди и кочергу, а также лепили глиняные игрушки. Перед гостями выступали ансамбли песни и пляски «Тульские самовары» и «Вольница» из Новомосковска.

В арт-галерее музея «Тульский резной наличник» и Wood-мастерской туляки познакомились с интуитивным способом рисования «втемную».

В гастрономической лаборатории - готовили ужин из тыквы, яблок и картофеля древним способом на углях, угощались горячим чаем из тульского самовара. Провел свой мастер-класс и уникальный мастер Андрей Концов. В 2005 году он потерял зрение, но не пал духом, а с 2010 года начал профессионально заниматься резьбой по дереву. В ретрокинотеатре «Майский» состоялись бесплатные кинопоказы советских фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU