2019-11-05T13:46:26+03:00
Общество

В Туле прошла Всероссийская акция «Ночь искусств»

Ремесленный двор «Добродей» встретил туляков экскурсиями, квестами, мастер-классами, а также концертом и кузнечным баттлом
Поделиться:
Фото: Ремесленный двор "Добродей"Фото: Ремесленный двор "Добродей"
Изменить размер текста:

В ночь с 3 на 4 ноября состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств», которая проводится ежегодно в преддверии Дня народного единства. В этом году в мероприятиях, проходивших в ее рамках в Тульской области, прияли участие более 50 тысяч человек. Действовало более 300 арт-площадок: театры, концертные залы, музеи, школы искусств, библиотеки, кинотеатры, филармония и даже торговые центры и вокзалы. В том числе в ремесленном дворе «Добродей» состоялся масштабный фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление». Здесь туляков ждали экскурсии, квесты, мастер-классы, концерты, кузнечный баттл. Фестиваль начался с зажжения огня в кованой чаше в честь открытия аллеи ремесел. На ней разместили лавочки с изображениями тульских брендов: самовар, филимоновская игрушка, гармонь. Появился и новый арт-объект - «Сладкий диван», где можно было сделать селфи.

Затем состоялось центральное мероприятие фестиваля — баттл кузнецов. В «схватке» сошлись шесть мастеров. Баттл включал в себя создания шедевров из металла, испытания на силу и ловкость, гиревой жим, состязания в области профессиональных умений. Затем гости фестиваля приняли участие в кузнечном квесте и попробовали свои силы в металлических ремеслах: чеканке, ковке, гравировке, выковать подкову, гвозди и кочергу, а также лепили глиняные игрушки. Перед гостями выступали ансамбли песни и пляски «Тульские самовары» и «Вольница» из Новомосковска.

В арт-галерее музея «Тульский резной наличник» и Wood-мастерской туляки познакомились с интуитивным способом рисования «втемную».

В гастрономической лаборатории - готовили ужин из тыквы, яблок и картофеля древним способом на углях, угощались горячим чаем из тульского самовара. Провел свой мастер-класс и уникальный мастер Андрей Концов. В 2005 году он потерял зрение, но не пал духом, а с 2010 года начал профессионально заниматься резьбой по дереву. В ретрокинотеатре «Майский» состоялись бесплатные кинопоказы советских фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трагедия в Щёкине: совместное распитие алкоголя завершилось смертельным ранением бездомного
Выездной матч «Арсенал» - «Спартак» закончился со счетом 0:1
Пристав vs таксист: баталии в Туле с газовым баллончиком и потерянным удостоверением
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
В Туле ожидается до +13 °C
Тульская область будет встречать гостей новыми «пограничными» стелами
В День народного единства в Туле выступила певица Ханна
В Туле на ул. Металлистов произошло тройное ДТП
В тульской «Ликерке» поселились белки
5 ноября в некоторых частях Тулы отключат электричества
В Туле начали работать мобильные бригады по содержанию мостов
5 и 7 ноября в Туле ограничат движение транспорта на улице Жаворонкова
5 ноября в Туле будут чествовать золотых юбиляров
В понедельник, 4 ноября, за порядком в Туле проследят дежурные
Как в Туле на праздники будет работать МРЭО
Погода в Туле 4 ноября: пасмурно, небольшой дождь
В Богородицке Тульской области водитель попал в кювет, спасая кота
В Тульской области неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим
В Туле объявлено метеопредупреждение
В Туле в Мясново обозначат 10-й проезд как тупиковую улицу
В Щекинском районе Тульской области иномарка вылетела с дороги в лесополосу
В Туле по факту гибели пассажира в ДТП с маршруткой возбуждено уголовное дело
Погода в Туле 3 ноября: снег и +2 С °
В Тульской области за сутки произошло шесть пожаров
Тульские учреждения ждут внеплановые проверки
5 и 7 ноября в Туле на ул. Жаворонкова будет ограничено движение и парковка
Скончался пассажир перевернувшейся в Туле маршрутки