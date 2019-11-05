Тульская область будет встречать гостей новыми «пограничными» стелами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-05T12:57:06+03:00

На границе с Тульской областью появятся четыре стелы

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В конце октября на федеральной трассе М-4 «Дон» на границе нашего региона и Московской области была установлена новая стела «Тульская область».

До этого аналогичная стела была установлена на границе с Подмосковьем на федеральной трассе М-2 «Крым».

По информации СМИ, до завершения этого года, такой «межевой знак» должен появиться и на стыке нашей и Калужской областей - на автодороге «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань». А в 2020 году стелы «Тульская область» планируется установить и на следующих административных границах: с Орловской областью (автодорога Калуга – Перемышль – Белев – Орёл, 133 км), с Калужской областью (Калуга – Перемышль – Белев – Орел, 43 км) и с Московской областью (автодорога Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево, 112 км).

ИСТОЧНИК KP.RU