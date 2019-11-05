2019-11-05T10:48:46+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Металлистов произошло тройное ДТП

В салоне автомобиля-виновника находилось двое детей
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Вечером 4 ноября на ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Волкова произошло ДТП, участниками которого стали сразу 3 машины.

По предварительным данным, водители автомобилей Hyundai Sonata и «Нива» остановились на красный свет светофора, в этот момент в «Ниву» на достаточно высокой скорости влетел BMW. В результате столконовения отечественный автомобиль сдвинулся с места и повредил Hyundai.

В момент аварии за рулем BMW находилась женщина, а в салоне — двое несовершеннолетних ребенка. Как сообщают тульские СМИ, дети серьезных травм не получили, но тем не менее медики все равно доставили их в больницу на обследование.

Предполагается, что виновница происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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