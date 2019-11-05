В Туле на ул. Металлистов произошло тройное ДТП
Вечером 4 ноября на ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Волкова произошло ДТП, участниками которого стали сразу 3 машины.
По предварительным данным, водители автомобилей Hyundai Sonata и «Нива» остановились на красный свет светофора, в этот момент в «Ниву» на достаточно высокой скорости влетел BMW. В результате столконовения отечественный автомобиль сдвинулся с места и повредил Hyundai.
В момент аварии за рулем BMW находилась женщина, а в салоне — двое несовершеннолетних ребенка. Как сообщают тульские СМИ, дети серьезных травм не получили, но тем не менее медики все равно доставили их в больницу на обследование.
Предполагается, что виновница происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU