2019-11-05T10:11:31+03:00
Общество

Тула – третья в списке городов по комфортности городской среды

Министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало Индекс качества городской среды
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Тула набрала 217 баллов из 360 возможных в группе «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате» и заняла третье место после Сочи (219) и Грозного (218).

Рост качества городской среды в России - это одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда». Для оценки этого параметра Правительство России в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров. Показатели включают в себя благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Тульской областью выполнены показатели по национальному проекту «Жилье и городская среда» в части регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 5 городов – Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев – с благоприятной средой. Еще 6 городов – Узловая, Киреевск, Ефремов, Белев, Болохово и Суворов – имеют индекс выше общероссийского.

Индекс будут рассчитывать ежегодно. Его показатели влияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Методика расчета индекса качества городской среды была разработана и утверждена Минстроем России.

По словам Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева, при расчете индекса специалисты использовали балльную систему. Так, за каждый из 36 индикаторов оценки город мог получить максимум десять баллов.

«Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной», - отметил Владимир Якушев. Отметим, что среднее значение показателя по стране составляет 163 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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