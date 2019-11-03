В Богородицке Тульской области водитель попал в кювет, спасая кота

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-03T17:49:57+03:00

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В Богородицке 20-летний водитель «ВАЗа» попал в ДТП, пытаясь спасти кота. Эта информация появилась в группе «ЧП Тула».

В Темное время суток при свете фар, молодой человек увидел на проезжей части кота. Чтобы избежать столкновения, водитель резко выкрутил руль. В результате он потерял управление и автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии «ВАЗ» получил повреждения. Водитель, к счастью, не пострадал, отделался только царапинами.

ИСТОЧНИК KP.RU