2019-11-03T17:49:57+03:00
Происшествия

В Богородицке Тульской области водитель попал в кювет, спасая кота

Водитель не пострадал
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Фото: Группа "ЧП Тула"Фото: Группа "ЧП Тула"
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В Богородицке 20-летний водитель «ВАЗа» попал в ДТП, пытаясь спасти кота. Эта информация появилась в группе «ЧП Тула».

В Темное время суток при свете фар, молодой человек увидел на проезжей части кота. Чтобы избежать столкновения, водитель резко выкрутил руль. В результате он потерял управление и автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии «ВАЗ» получил повреждения. Водитель, к счастью, не пострадал, отделался только царапинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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