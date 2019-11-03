В Тульской области неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим
3 ноября в Суворове Тульской области неизвестный мужчина с травматическим пистолетом открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.
На место происшествия незамедлительно прибыла группа Росгвардии, которая задержала подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Калуги. В ходе проверки и проведения медицинского освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В ходе стрельбы была ранена женщина. Ей оказали медицинскую помощь, и сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулишанство».
ИСТОЧНИК KP.RU