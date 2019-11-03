2019-11-03T17:10:03+03:00
Происшествия

В Тульской области неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим

В ходе стрельбы была ранена женщина
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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3 ноября в Суворове Тульской области неизвестный мужчина с травматическим пистолетом открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа Росгвардии, которая задержала подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Калуги. В ходе проверки и проведения медицинского освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ходе стрельбы была ранена женщина. Ей оказали медицинскую помощь, и сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулишанство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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