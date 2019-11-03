2019-11-03T16:29:17+03:00
Общество

В Туле объявлено метеопредупреждение

Ожидается усиление ветра
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По данным Тульского гидрометцентра, в областной столице вечером 3 ноября сохранится метеопредупреждение. На территории региона ожидается усиление южного ветра, порывы которого будут достигать до 12 – 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает туляков быть осторожными в связи со сложными погодными условиями и напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно обращайтесь в Единую службу спасения по телефону 01 или 112 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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