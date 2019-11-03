В Туле в Мясново обозначат 10-й проезд как тупиковую улицу
2 ноября в Туле состоялось обследование улично-дорожной сети. В список обследуемых объектов вошла улица 10-й проезд на участке от ул. Чмутова в Мясново. По результатам обследования было выявлено, что улица является тупиковой, однако навигаторы показывают, что по ней возможен выезд на ул. 18-й проезд (Мясново), тем самым сбивая водителей.
Администрация города уже направила уведомление в поисково-графические сервисы для своевременного информирования водителей транспортных средств о наличии на ул. 10-й проезд тупика. Кроме того, запланирована установка специальных знаков, указывающих на невозможность проезда через эту улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU