В Туле в Мясново обозначат 10-й проезд как тупиковую улицу

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-03T14:51:04+03:00

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2 ноября в Туле состоялось обследование улично-дорожной сети. В список обследуемых объектов вошла улица 10-й проезд на участке от ул. Чмутова в Мясново. По результатам обследования было выявлено, что улица является тупиковой, однако навигаторы показывают, что по ней возможен выезд на ул. 18-й проезд (Мясново), тем самым сбивая водителей.

Администрация города уже направила уведомление в поисково-графические сервисы для своевременного информирования водителей транспортных средств о наличии на ул. 10-й проезд тупика. Кроме того, запланирована установка специальных знаков, указывающих на невозможность проезда через эту улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU